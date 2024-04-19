В Ленобласти охотовед нашёл обгоревшие человеческие останки в поле
В Ленинградской области нашли обгоревшие останки человека около посёлка Денисово Приозерского района. Кости и фрагменты черепа обнаружил местный охотовед, сообщает "Mash на Мойке".
По информации телеграм-канала, обгоревшие части тела лежали всего в полутора километрах от жилых домов, на месте работает следственная группа. Останки отправили на экспертизу, но пока определить на месте пол и возраст погибшего не удалось.
А ранее Life.ru рассказывал, что подростки нашли на свалке в Красноярске тело мёртвой женщины. Останки были завёрнуты в одеяло и перемотаны скотчем, при этом тело частично превратилось в скелет.
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