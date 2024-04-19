В Ленобласти охотовед нашёл обгоревшие человеческие останки в поле

В Ленинградской области нашли обгоревшие останки человека около посёлка Денисово Приозерского района. Кости и фрагменты черепа обнаружил местный охотовед, сообщает "Mash на Мойке".

По информации телеграм-канала, обгоревшие части тела лежали всего в полутора километрах от жилых домов, на месте работает следственная группа. Останки отправили на экспертизу, но пока определить на месте пол и возраст погибшего не удалось.