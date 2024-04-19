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19 апреля, 15:42

G7 заявила о способности России завершить конфликт на Украине "уже сегодня"

Страны "Большой семёрки" (G7) потребовали от России покинуть территорию Украины и прекратить военный конфликт одним днём. Об этом говорится в официальном заявлении, которое Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США приняли в пятницу, 19 апреля, после встречи глав МИД объединения в Италии.

"Мы требуем, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооружённые силы и технику с международно признанной территории Украины. Россия может положить конец этой войне уже сегодня", — сказано в заявлении "Большой семёрки".

Союзники также обратились к другим странам мира с просьбой соблюдать международное право и "никоим образом не подтверждать и не оправдывать действия России".

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Ранее страны G7 не решилась отдать Украине замороженные активы России. Члены объединения постановили, что средства не будут переданы Киеву, а вот доход от них — да.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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