В Запорожской области откроется первый в России центр для подростков и их родителей "Пульсар". Здание для учреждения в рамках поездки в регион осмотрела уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сообщается на сайте детского омбудсмена.

"На протяжении двух лет мы организовывали лагеря "Послезавтра". Хочется продолжить работать с ребятами уже за пределами смен. Поэтому родилась идея создания центра "Пульсар", — отметила детский омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, в новом центре родители и дети найдут поддержку любых инициатив, связанных с совместным досугом, а также смогут придумывать и осуществлять полезные проекты и получать консультации специалистов. Само здание под "Пульсар" выделил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. При этом благотворительный фонд "Страна для детей" окажет содействие в ремонте и оснащении учреждения. В перспективе планируется создание сети "Пульсаров" во всех новых регионах страны.