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19 апреля, 16:42

"Очень необычное ощущение": Актриса Ирина Горбачёва рассказала, почему побрилась налысо на Бали

"Страсти": Побрившаяся налысо актриса Горбачёва объяснила, что сожгла волосы

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_gorbacheva

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_gorbacheva

На премьере фильма "Почему ты?", которая состоялась в кинотеатре "Художественный", актриса Ирина Горбачёва рассказала, зачем она побрилась налысо во время поездки на Бали. Выяснилось, что она это сделала, так как сожгла волосы.

Ирина Горбачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_gorbacheva

Ирина Горбачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_gorbacheva

"Просто сожгла волосы, такое бывает у девчонок. И, поскольку у меня была возможность немножечко отдохнуть и погулять, отрастить заново, я этим и воспользовалась", — поделилась звезда в беседе с порталом "Страсти".

По словам артистки, это очень необычное и классное ощущение, и раз в жизни его можно попробовать.

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Ранее актриса Ирина Горбачёва сбежала из Киева и развелась с лидером группы Quest Pistols. Её муж прошёл путь многих предателей из шоубиза: он состоялся и зарабатывал миллионы в Москве, а сейчас открыто презирает Россию и русских. Его уже бывшая жена до начала СВО жила с любимым в Киеве и пользовалась популярностью в местной богемной тусовке.

Евгения Мосс
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