"Очень необычное ощущение": Актриса Ирина Горбачёва рассказала, почему побрилась налысо на Бали
"Страсти": Побрившаяся налысо актриса Горбачёва объяснила, что сожгла волосы
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_gorbacheva
На премьере фильма "Почему ты?", которая состоялась в кинотеатре "Художественный", актриса Ирина Горбачёва рассказала, зачем она побрилась налысо во время поездки на Бали. Выяснилось, что она это сделала, так как сожгла волосы.
Ирина Горбачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_gorbacheva
"Просто сожгла волосы, такое бывает у девчонок. И, поскольку у меня была возможность немножечко отдохнуть и погулять, отрастить заново, я этим и воспользовалась", — поделилась звезда в беседе с порталом "Страсти".
По словам артистки, это очень необычное и классное ощущение, и раз в жизни его можно попробовать.
Ранее актриса Ирина Горбачёва сбежала из Киева и развелась с лидером группы Quest Pistols. Её муж прошёл путь многих предателей из шоубиза: он состоялся и зарабатывал миллионы в Москве, а сейчас открыто презирает Россию и русских. Его уже бывшая жена до начала СВО жила с любимым в Киеве и пользовалась популярностью в местной богемной тусовке.