"Очень необычное ощущение": Актриса Ирина Горбачёва рассказала, почему побрилась налысо на Бали

На премьере фильма "Почему ты?", которая состоялась в кинотеатре "Художественный", актриса Ирина Горбачёва рассказала, зачем она побрилась налысо во время поездки на Бали. Выяснилось, что она это сделала, так как сожгла волосы.

Ирина Горбачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_gorbacheva

"Просто сожгла волосы, такое бывает у девчонок. И, поскольку у меня была возможность немножечко отдохнуть и погулять, отрастить заново, я этим и воспользовалась", — поделилась звезда в беседе с порталом "Страсти".

По словам артистки, это очень необычное и классное ощущение, и раз в жизни его можно попробовать.