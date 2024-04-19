Захарова заявила, что распад США уже не выглядит невозможным

Распад США выглядит страшным, но не таким уж и невозможным пророчеством. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне противоречий между Вашингтоном и некоторыми штатами.

В своём телеграм-канале дипломат отметила, что никогда в новейшей истории американское общество само не было столь поляризовано и напряжено, как сейчас. В преддверии выборов разрыв между "синими" и "красными" штатами растёт с каждым месяцем, указала Захарова.

"Ношение оружия, смертная казнь, вопросы семьи, миграция, права меньшинств, включая национальные, отношения со СМИ, права женщин и детей, вопросы вероисповедания. Единый "плавильный котёл" Америки бурлит как никогда", — написала она.

Захарова напомнила, что "США — чрезвычайно вооружённое общество с невиданным для западных демократий уровнем преступности". Она также предупредила, что фильм "Гражданская война" (в российском прокате "Падение империи"), посвящённый второй Гражданской войне в США (пока вымышленной) и "взорвавший" американскую аудиторию, вполне может стать реальностью. По словам дипломата, предстоящие выборы президента Штатов станут настоящим испытанием для американской политсистемы, таким, какого она доселе не знала.