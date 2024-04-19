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19 апреля, 16:14

Захарова заявила, что распад США уже не выглядит невозможным

Захарова: Распад США выглядит страшным, но не невозможным пророчеством

Распад США выглядит страшным, но не таким уж и невозможным пророчеством. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне противоречий между Вашингтоном и некоторыми штатами.

В своём телеграм-канале дипломат отметила, что никогда в новейшей истории американское общество само не было столь поляризовано и напряжено, как сейчас. В преддверии выборов разрыв между "синими" и "красными" штатами растёт с каждым месяцем, указала Захарова.

"Ношение оружия, смертная казнь, вопросы семьи, миграция, права меньшинств, включая национальные, отношения со СМИ, права женщин и детей, вопросы вероисповедания. Единый "плавильный котёл" Америки бурлит как никогда", — написала она.

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Захарова напомнила, что "США — чрезвычайно вооружённое общество с невиданным для западных демократий уровнем преступности". Она также предупредила, что фильм "Гражданская война" (в российском прокате "Падение империи"), посвящённый второй Гражданской войне в США (пока вымышленной) и "взорвавший" американскую аудиторию, вполне может стать реальностью. По словам дипломата, предстоящие выборы президента Штатов станут настоящим испытанием для американской политсистемы, таким, какого она доселе не знала.

"Прошлые выборы в США закончились разгромом Капитолия — впервые за два века — и судебными сроками оппозиции. Чем закончатся эти? Распад страны на фоне всё усугубляющихся противоречий между федеральным центром и штатами — Техасом, Флоридой, Алабамой — выглядит страшным, но уже не таким и невозможным пророчеством", — заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что голосование в поддержку принятия Косова в Совет Европы можно считать позором для Парламентской ассамблеи организации (ПАСЕ). Напомним, ещё в 2022 году президент Сербии Александр Вучич заявлял о намерениях властей Косова подать заявку на членство в Совете Европы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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