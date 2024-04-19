В Москве умер "мебельный король" Сергей Зуев

В Москве в одной из клиник 18 апреля скоропостижно скончался 68-летний бизнесмен Сергей Зуев, который стал известен как "мебельный король". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на адвоката предпринимателя Станислава Акимова.

"С величайшим прискорбием вынужден подтвердить данную информацию, Сергея Васильевича действительно не стало", — подчеркнул Акимов.

По его словам, никто из близких основателя торгового комплекса "Три кита" не ожидал его смерти, ведь в последнее время он чувствовал себя хорошо. Месяц назад бизнесмену провели небольшую операцию после его обращения в клинику для обследования ЖКТ. Хирургическое вмешательство прошло успешно — Зуев начал восстанавливаться. Адвокат добавил, что смерть клиента ему кажется странной, ведь она произошла перед "решающей схваткой" за активы "Трёх китов". Однако официальная причина смерти пока не известна.

Торговый комплекс "Три кита", расположенный на Можайском шоссе недалеко от МКАД, принадлежал Зуеву, но затем бизнесмен попал под уголовное дело о контрабанде и оказался в тюрьме. В 2011 году его освободили из-за декриминализации статьи, но за это недолгое время Зуев лишился прав на свою мебельную империю стоимостью около 350 миллионов долларов (цены по состоянию на 2005 год).