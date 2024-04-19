"Не менее трёх прилётов": ВС России ударили по речному порту в Никополе, заявили в подполье

Российские военные ударили по речному порту в Никополе в Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, также взрывы были слышны в районе Довгалевки, где расположены нефтебаза с пристанью, склады, а также несколько общежитий, в которых проживали бойцы ВСУ.

"Прилёт в Никополь, вернее, серия прилётов — не менее трёх. Есть мощная детонация и есть работа ПВО. Один из них — в направлении речного порта с большой детонацией, ещё два — в районе Довгалевки, конкретнее сказать сложно, но в ту сторону поехали скорые", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.