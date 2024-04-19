"Не менее трёх прилётов": ВС России ударили по речному порту в Никополе, заявили в подполье
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС России по речному порту в Никополе
Российские военные ударили по речному порту в Никополе в Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, также взрывы были слышны в районе Довгалевки, где расположены нефтебаза с пристанью, склады, а также несколько общежитий, в которых проживали бойцы ВСУ.
"Прилёт в Никополь, вернее, серия прилётов — не менее трёх. Есть мощная детонация и есть работа ПВО. Один из них — в направлении речного порта с большой детонацией, ещё два — в районе Довгалевки, конкретнее сказать сложно, но в ту сторону поехали скорые", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.
До этого подпольщик Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. А в Днепропетровске российские войска нанесли два удара в районе Южного машиностроительного завода, производящего, в частности, ракетную технику и ремонтирующего беспилотники.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ