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19 апреля, 17:20

"Не менее трёх прилётов": ВС России ударили по речному порту в Никополе, заявили в подполье

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС России по речному порту в Никополе

Российские военные ударили по речному порту в Никополе в Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, также взрывы были слышны в районе Довгалевки, где расположены нефтебаза с пристанью, склады, а также несколько общежитий, в которых проживали бойцы ВСУ.

"Прилёт в Никополь, вернее, серия прилётов — не менее трёх. Есть мощная детонация и есть работа ПВО. Один из них — в направлении речного порта с большой детонацией, ещё два — в районе Довгалевки, конкретнее сказать сложно, но в ту сторону поехали скорые", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.

До этого подпольщик Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. А в Днепропетровске российские войска нанесли два удара в районе Южного машиностроительного завода, производящего, в частности, ракетную технику и ремонтирующего беспилотники.

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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