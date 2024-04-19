Силуанов озвучил ключевую угрозу для мировой экономики

Глава российского Минфина принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета, которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка. На нём он заявил, что уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики.

"Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста. Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности", — заявил министр финансов России.

Из-за эскалации санкционных кампаний и практики торговых войн, "которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и имеют выраженный проинфляционный эффект", также ухудшается устойчивость глобальной экономики. При этом основной вклад в глобальный рост продолжают вносить страны с формирующимися рынками, отметил Силуанов.

Вместе с тем сейчас в большинстве развитых стран темпы роста остаются низкими, а в некоторых наблюдается рецессия. При этом в условиях многочисленных рисков и высокого уровня неопределённости глобальная экономика продолжает своё развитие, подчеркнул Силуанов.