Силуанов заявил о выделении средств для поддержки регионов, пострадавших от ВСУ
Регионам, которые пострадали от обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ), уже оказывается поддержка из бюджета. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
"Мы на связи с руководством субъектов Российской Федерации, которые страдают от обстрелов. Из федерального бюджета оказывается поддержка бюджетам соответствующих регионов", — указал Силуанов, отвечая на вопросы студентов Финансового университета при Правительстве РФ.
Министр добавил, что в первую очередь деньги были выделены на реконструкцию жилых домов. Кроме того, Минфин помогает восстанавливать разрушенный бизнес.
А ранее Life.ru писал, что Донбасс и Новороссия получат средства из 4,5 триллиона рублей, выделенных на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поручил направить эту сумму на обновление ЖКХ в своём Послании Федеральному собранию.
ТАСС / Сергей Бобылев