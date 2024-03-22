Силуанов заявил о выделении средств для поддержки регионов, пострадавших от ВСУ

Регионам, которые пострадали от обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ), уже оказывается поддержка из бюджета. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы на связи с руководством субъектов Российской Федерации, которые страдают от обстрелов. Из федерального бюджета оказывается поддержка бюджетам соответствующих регионов", — указал Силуанов, отвечая на вопросы студентов Финансового университета при Правительстве РФ.