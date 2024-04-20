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19 апреля, 21:18

Российский чай "Принцесса Канди" и "Гита" вновь будут продавать в Белоруссии

Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании "Орими"

Компания "Орими" вновь получила возможность ввозить и реализовывать свою продукцию на территории Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном на официальном интернет-портале Минздрава республики заявлении.

"С 19 апреля 2024 года отменена введённая постановлением заместителя министра — главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 1 апреля временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения на территории Республики Беларусь продукции производства "Орими", — сказано в послании.

В белорусском ведомстве также рассказали о том, с чем связано такое решение. Чиновники уточнили, что российская организация доказала, что поставляет качественный товар, который подвергается в том числе и лабораторным исследованиям, связанным с контролем безопасности продукции.

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Напомним, 9 апреля текущего года Life.ru писал, что в Белоруссии запретили продажу четырёх видов пакетированного чая российского производства, в их числе всем известные "Принцесса Канди" и "Гита". Как сообщала пресс-служба Минздрава республики, причиной стало нарушение требований по микробиологическим показателям безопасности продукции. Российская компания "Орими" также производит чаи Greenfield, Tess, "Принцесса Ява" и кофе известных торговых марок "Жокей" и Jardin.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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