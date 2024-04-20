Дальний внучатый племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат, который является потомком маршала Франции Иоахима Мюрата (1767–1815), женатого на сестре императора Наполеона I (1769–1821) Каролине Бонапарт (1782–1839), предупредил Францию об опасности военного столкновения с Россией. Об этом он написал в своей статье для журнала Revue Politique et Parlementaire, в которой было объявлено о его намерениях принять участие в выборах в Европарламент.

Автор статьи утверждает, что на сегодняшний день французы находятся на критическом этапе, подразумевающем под собой скатывание нации в упадок и риск погружения в разрушительную войну. По его словам, Франция разрушена сторонниками "федералистической Европы".

Помимо того, политический деятель отметил, что Париж в настоящее время идёт по спирали, ведущей его на открытый конфликт с Москвой. Дальний родственник Наполеона подчеркнул, что последствия подобного варианта развития событий невозможно предвидеть в мире с ядерным оружием.

Он заявил, что сторонники европейского федерализма используют украинский конфликт в своих корыстных целях, а простое предложение о мирных переговорах представляется ими как государственная измена. Политик также подчеркнул, что эти же граждане выставляют пацифистов в качестве врагов, однако, по его мнению, должно быть сделано всё для скорейшего прекращения огня и прочного мира.

"Итак, такой ли Европы мы хотим? Машины запугивания, которая, чтобы оправдать свою авторитарную конструкцию, ведёт нас к серьёзному конфликту и лишает нас наших демократических механизмов, а также нашего самого базового суверенитета? Выбор за вами", — заключил Мюрат.