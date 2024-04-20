В АМС назвали дату третьего боя между Минеевым и Исмаиловым

Третий бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым состоится 18 июля. Об этом рассказал RT глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев. По его словам, спортсмены давно стали своего рода знаком качества для мира российских единоборств.

Дата выбрана не случайно: она продиктована восстановлением Исмаилова, перенёсшего операцию в начале марта. В мае он планирует начать тренировки. Гаджиев выразил надежду, что этот бой состоится, если "все будут живы-здоровы". По его словам, гонорары спортсменов — больше, чем когда бы то ни было, хотя конкретных сумм он не озвучил.

"В целом набрать форму, чтобы продемонстрировать достойный поединок, он [Минеев] в состоянии. Тем более Владимир всё равно будет в тонусе, потому что в конце апреля его ждёт встреча по правилам кикбоксинга", — рассказал Гаджиев.