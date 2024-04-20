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20 апреля, 02:54

В Москве суд арестовал ещё троих участников банды из Белгородской области

Один из членов банды из Белгородской области, которых арестовали в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Один из членов банды из Белгородской области, которых арестовали в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ещё троим жителям Белгородской области, подозреваемым в убийствах и похищениях. Как передаёт в телеграм-канале пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы, они пробудут под стражей до 6 июня текущего года.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Юрченко Константину Валентиновичу, Бондареву Александру Анатольевичу, Вислогузову Геннадию Юрьевичу, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), избрана мера в виде заключения под стражу на срок один месяц 19 суток, то есть до 6 июня 2024 года", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что стражи правопорядка объединили это уголовное дело с другими, которые касаются исчезновения людей в Белгородской области, двух убийств и похищения.

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Ранее Life.ru уже писал о деяниях этой банды, членам которой вменяют убийства и похищения. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о тяжких преступлениях 20-летней давности, а его фигурантами являются священник Станислав Дементеев и военнослужащий Игорь Селютин из Белгородской области.

Алексей Соловьёв
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