В Москве суд арестовал ещё троих участников банды из Белгородской области

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ещё троим жителям Белгородской области, подозреваемым в убийствах и похищениях. Как передаёт в телеграм-канале пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы, они пробудут под стражей до 6 июня текущего года.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Юрченко Константину Валентиновичу, Бондареву Александру Анатольевичу, Вислогузову Геннадию Юрьевичу, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), избрана мера в виде заключения под стражу на срок один месяц 19 суток, то есть до 6 июня 2024 года", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что стражи правопорядка объединили это уголовное дело с другими, которые касаются исчезновения людей в Белгородской области, двух убийств и похищения.