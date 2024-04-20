Бойцы ВСУ выдают себя за гражданских под Харьковом, заявил российский военный

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, выполняющие свои задачи в Харьковской области, при перемещении пытаются выдать себя за гражданских лиц. Как рассказал РИА "Новости" командир артиллерийского подразделения ВС РФ, для подобных манёвров украинцы используют гражданские автомобили и одежду.

"Противник использует тактику маскировки под гражданских лиц, передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде. Определяем их по наличию бронежилетов и оружия", — заявил собеседник информагентства.

Он отметил, что на такие ухищрения в основном идут операторы беспилотных летательных аппаратов. Российский боец сообщил, что украинцы выезжают из домов в посадки или, наоборот, на гражданских транспортных средствах, чтобы вести наблюдение за россиянами и запускать оттуда беспилотники.

"Неоднократно было замечено: с места, куда подъезжают эти машины, взлёт либо дронов-разведчиков, либо FPV-дронов", — заключил командир артподразделения, подчеркнув, что при обнаружении таких позиций ВСУ по ним сразу же начинает работать российская артиллерия.