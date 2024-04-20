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20 апреля, 04:31

В США нашли обломок сверхсекретной ракеты времён холодной войны

Fox: В Массачусетсе найден обломок сверхсекретной ракеты времён холодной войны

Найденный обломок сверхсекретной ракеты RCAT в Массачусетсе. Обложка © X / Cape Cod National Seashore

Найденный обломок сверхсекретной ракеты RCAT в Массачусетсе. Обложка © X / Cape Cod National Seashore

В американском штате Массачусетс на пляже был обнаружен артефакт, который оказался обломком сверхсекретной ракеты-мишени времён холодной войны RCAT, передаёт Fox News.

Обломок зрительно похож на часть фюзеляжа самолёта. Необычный предмет нашли на пляже острова Кейп-Код ещё в начале апреля, однако его природу удалось установить только сейчас.

По информации историков, такие ракеты были задействованы как мишени для зенитных подразделений в 1940-х и 1950-х годах на существовавшей тогда тренировочной базе армии Кэмп-Уэллфлит. Их использовали на "неофициальном" полигоне, о котором известно было не многим. Программа RCAT считалась совершенно секретной, она обеспечивала подготовку зенитных подразделений по всей стране.

Военные следят за неопознанным объектом в небе над западом США
Военные следят за неопознанным объектом в небе над западом США

А в марте этого года в штате Флорида неопознанный объект упал с неба и пробил крышу дома местного жителя. Расследованием данного инцидента занялись сотрудники Американского космического агентства (NASA).

Анатолий Симоненко
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