В США нашли обломок сверхсекретной ракеты времён холодной войны

В американском штате Массачусетс на пляже был обнаружен артефакт, который оказался обломком сверхсекретной ракеты-мишени времён холодной войны RCAT, передаёт Fox News.

Обломок зрительно похож на часть фюзеляжа самолёта. Необычный предмет нашли на пляже острова Кейп-Код ещё в начале апреля, однако его природу удалось установить только сейчас.

По информации историков, такие ракеты были задействованы как мишени для зенитных подразделений в 1940-х и 1950-х годах на существовавшей тогда тренировочной базе армии Кэмп-Уэллфлит. Их использовали на "неофициальном" полигоне, о котором известно было не многим. Программа RCAT считалась совершенно секретной, она обеспечивала подготовку зенитных подразделений по всей стране.