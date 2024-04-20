Россиянам назвали главные противопоказания для донорства крови

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. В честь этого события директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев в беседе с RT рассказал, кому нельзя стать донором крови.

Он рассказал, что донор прежде всего должен быть совершеннолетним и весить более 50 килограммов. Помимо того, для данного процесса есть как постоянные противопоказания, так и временные.

"К постоянным относятся инфекционные и паразитарные болезни, онкологические заболевания, болезни крови, центральной нервной системы, органов дыхания, психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и так далее", — заявил медик, отметив, что полный их список можно узнать на государственных медицинских порталах.

Временные же показания, по словам специалиста, в зависимости от причины имеют различные сроки. Так, после гриппа и ОРВИ донором крови можно стать не раньше чем через 30 суток, а для тех, кто сделал татуировку, этот срок увеличивается до 120 календарных дней. Для родивших ребёнка женщин этот срок составит один год с момента родов.

"После вакцинации в зависимости от типа вакцины запрет на донации может составлять от 10 до 120 дней. Учитывается и индекс массы тела: если он меньше 18,5 или больше 40, то потенциальному донору, соответственно, нужно набрать или сбросить вес", — сообщил Алексеев.

Эксперт также напомнил, что допуск к сдаче крови осуществляется врачом-трансфузиологом, который для этого решения принимает во внимание результаты анализов, осмотра и данные анамнеза. Также кандидат медицинских наук предупредил всех желающих, что за 48 часов до донации нельзя употреблять спиртное, а за 72 часа до похода в учреждение службы крови не стоит принимать аспирин или анальгетики.