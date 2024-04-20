Шойгу показали беспилотник, способный дистанционно минировать территорию
Беспилотники, которые показали Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа. Скриншот © Telegram / Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа, где ему представили ряд образцов перспективного вооружения, в том числе беспилотного. Об этом сообщили в субботу, 20 апреля, в пресс-службе военного ведомства. Министру показали новинку — боевой квадрокоптер, способный дистанционно минировать местность.
Визит Сергея Шойгу на полигон Московского военного округа. Видео © Telegram / Минобороны России
"Это перспективный ударный квадрокоптер, оснащённый универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости", — говорится в сообщении.
Повышенная помехозащищённость каналов управления и передачи данных дрона позволяет применять его в случаях постановки противником помех, а простота использования и удобный программный интерфейс — готовить операторов всего за две недели. Руководитель предприятия-производителя доложил Шойгу о готовности выпускать по 30 таких БПЛА каждый месяц с перспективой существенно нарастить объёмы.
Ранее Сергей Шойгу посетил предприятие по производству тяжёлых огнемётных систем в Омской области, где проверил выполнение государственного оборонного заказа. В частности, министру рассказали, что танки Т-80БВМ нового образца оснащают комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком, а все машины поставляются с дополнительным модулем защиты башни. Он поручил нарастить темпы выпуска.