Шойгу поручил обеспечить штурмовиков ВС РФ оружием для борьбы с FPV-дронами
Сергей Шойгу. Обложка © kremlin.ru
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе визита на полигон Московского военного округа поручил обеспечить российских штурмовиков оружием для борьбы с FPV-дронами. Ему показали отечественное стрелковое оружие, разработанное при непосредственном участии снайперов, выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации.
Визит Сергея Шойгу на полигон Московского военного округа. Видео © Telegram / Минобороны России
С докладом выступил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, сообщивший, что до 1 июня на всех полигонах ВС России будут созданы учебно-тактические поля для отработки противодействия дронам с использованием представленных образцов. Кроме того, такие задачи предстоит отрабатывать всем военнослужащим, занимающимся на вышеназванном полигоне.
"Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника", — указывается в сообщении.
Один из образцов стрелкового оружия, представленного Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа. Скриншот © Telegram / Минобороны России
Напомним, что ранее Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа. Помимо стрелкового оружия, главе российского военного ведомства представили беспилотник, способный дистанционно минировать местность. Его характеристики позволяют подготавливать операторов всего за две недели.