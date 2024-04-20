Шойгу поручил обеспечить штурмовиков ВС РФ оружием для борьбы с FPV-дронами

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе визита на полигон Московского военного округа поручил обеспечить российских штурмовиков оружием для борьбы с FPV-дронами. Ему показали отечественное стрелковое оружие, разработанное при непосредственном участии снайперов, выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации.

С докладом выступил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, сообщивший, что до 1 июня на всех полигонах ВС России будут созданы учебно-тактические поля для отработки противодействия дронам с использованием представленных образцов. Кроме того, такие задачи предстоит отрабатывать всем военнослужащим, занимающимся на вышеназванном полигоне.