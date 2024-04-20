Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории России планируются под руководством США. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"Заявление главы НАТО — это тот редкий случай, когда он не соврал. Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары", — приводит РИА "Новости" слова депутата.

Парламентарий дополнил, что именно генералы Североатлантического альянса в Монсе под Брюсселем проводят командно-штабные игры в интересах украинских войск на картах российских регионов, после чего дают рекомендации главкому ВСУ Александру Сырскому. Депутат напомнил, что на авиабазе Рамштайн в Германии инструкторы НАТО обучают украинских лётчиков, а на танковых полигонах стран альянса бойцы ВСУ осваивают танки Abrams и Leopard.

По словам Ивлева, именно американские спутники и беспилотники передают разведданные и навигационную поддержку ракетным системам HIMARS, Storm Shadow и ATACMS при атаках по мирным городам и населённым пунктам в России. Депутат пояснил, что генсек НАТО Столтенберг фактически дал "зелёный свет" украинской армии на продолжение подобных террористических атак.