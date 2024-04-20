В Госдуме раскрыли, где планируются удары ВСУ по России
Депутат ГД Ивлев: Удары ВСУ по регионам России планируются под руководством США
Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории России планируются под руководством США. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Заявление главы НАТО — это тот редкий случай, когда он не соврал. Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары", — приводит РИА "Новости" слова депутата.
Парламентарий дополнил, что именно генералы Североатлантического альянса в Монсе под Брюсселем проводят командно-штабные игры в интересах украинских войск на картах российских регионов, после чего дают рекомендации главкому ВСУ Александру Сырскому. Депутат напомнил, что на авиабазе Рамштайн в Германии инструкторы НАТО обучают украинских лётчиков, а на танковых полигонах стран альянса бойцы ВСУ осваивают танки Abrams и Leopard.
По словам Ивлева, именно американские спутники и беспилотники передают разведданные и навигационную поддержку ракетным системам HIMARS, Storm Shadow и ATACMS при атаках по мирным городам и населённым пунктам в России. Депутат пояснил, что генсек НАТО Столтенберг фактически дал "зелёный свет" украинской армии на продолжение подобных террористических атак.
Напомним, на днях Столтенберг заявил, что Украина имеет право атаковать военные цели на территории России, назвав такие удары легитимными. Кроме того, генсек НАТО дополнил, что альянс готов предоставить Киеву больше систем ПВО.
Shutterstock / FOTODOM