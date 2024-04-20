В Балашихе киллер в упор застрелил владельца круглосуточного магазина
Место убийства предпринимателя в Балашихе. Обложка © Telegram / "Балашиха Life 18+"
В Балашихе неизвестный в упор застрелил владельца круглосуточного универсама. Как пишет SHOT, убийство произошло на улице Свердлова: выждав, когда предприниматель 1963 года рождения подъедет к своему магазину, киллер подбежал и сделал минимум пять выстрелов, после чего скрылся.
В Балашихе киллер в упор застрелил владельца круглосуточного магазина. Видео © "Москва сегодня новости"
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Пистолет, из которого убили предпринимателя в Балашихе. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
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