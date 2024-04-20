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20 апреля, 08:15

В Балашихе киллер в упор застрелил владельца круглосуточного магазина

Место убийства предпринимателя в Балашихе. Обложка © Telegram / "Балашиха Life 18+"

Место убийства предпринимателя в Балашихе. Обложка © Telegram / "Балашиха Life 18+"

В Балашихе неизвестный в упор застрелил владельца круглосуточного универсама. Как пишет SHOT, убийство произошло на улице Свердлова: выждав, когда предприниматель 1963 года рождения подъедет к своему магазину, киллер подбежал и сделал минимум пять выстрелов, после чего скрылся.

В Балашихе киллер в упор застрелил владельца круглосуточного магазина. Видео © "Москва сегодня новости"

Мужчина скончался на месте, виновника ищут. Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". На фото, опубликованном пресс-службой ведомства, — пистолет, которым пользовался преступник.

Пистолет, из которого убили предпринимателя в Балашихе. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Пистолет, из которого убили предпринимателя в Балашихе. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

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Ранее в Сургуте неизвестный прямо у подъезда расстрелял 45-летнего мужчину. Момент расправы запечатлела камера видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Матвей Константинов
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