В Балашихе киллер в упор застрелил владельца круглосуточного магазина

В Балашихе неизвестный в упор застрелил владельца круглосуточного универсама. Как пишет SHOT, убийство произошло на улице Свердлова: выждав, когда предприниматель 1963 года рождения подъедет к своему магазину, киллер подбежал и сделал минимум пять выстрелов, после чего скрылся.