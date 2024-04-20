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20 апреля, 09:45

На Украине двое людей в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту, один из них погиб

"Страна.ua": В Винницкой области люди в камуфляже открыли огонь по полицейским

Машина полицейских после нападения в Винницкой области. Обложка © Telegram / "Политика страны"

Машина полицейских после нападения в Винницкой области. Обложка © Telegram / "Политика страны"

В Винницкой области Украины двое людей в камуфляжной форме расстреляли полицейских. Об этом в телеграм-канале сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на источник в силовых структурах.

Инцидент произошёл в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области. Сотрудники правоохранительных органов на блокпосту остановили автомобиль для проверки, в котором сидели двое мужчин в камуфляже. Они представились военными. После недолгого разговора мужчины открыли огонь по полицейским. От полученных ранений правоохранитель 2004 года рождения погиб, второго патрульного ранили. Сообщается, что машина злоумышленников поехала в Одесскую область. В связи с произошедшим на территории Винницкой и Одесской области введён план "Перехват", преступников сейчас разыскивают. К слову, их личности уже удалось установить, это отец и сын. Источник издания утверждает, что нападавшие действительно являются военными.

Ранее сообщалось, что в Уфе на полицейских напал с ножом разговаривавший сам с собой мужчина. Во время задержания неадекват сумел ранить двоих сотрудников. Одному из них после этого потребовалась помощь медиков.

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Наталья Исакова
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