На Украине двое людей в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту, один из них погиб

Инцидент произошёл в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области. Сотрудники правоохранительных органов на блокпосту остановили автомобиль для проверки, в котором сидели двое мужчин в камуфляже. Они представились военными. После недолгого разговора мужчины открыли огонь по полицейским. От полученных ранений правоохранитель 2004 года рождения погиб, второго патрульного ранили. Сообщается, что машина злоумышленников поехала в Одесскую область. В связи с произошедшим на территории Винницкой и Одесской области введён план "Перехват", преступников сейчас разыскивают. К слову, их личности уже удалось установить, это отец и сын. Источник издания утверждает, что нападавшие действительно являются военными.