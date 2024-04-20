Россиянам перечислили пять самых частых ошибок при уходе за комнатными растениями

Многие хозяйки активно ухаживают за своими домашними растениями, регулярно поливая их, но результат оставляет желать лучшего и ни о какой пышной листве речь не идёт. Оказывается, что цветоводы часто допускают типичные ошибки. Как делать точно не нужно, рассказала цветочный блогер Елена Носова.

Первая ошибка: горшок на вырост. Чем он больше, тем лучше, так считают многие, но это не так. Если посадить маленькое растение в огромный горшок, то лишняя земля будет не освоена корнями и начнёт киснуть.

"Появятся патогенные бактерии, которые начнут постепенно подбираться к корням, и растение погибнет", — объяснила специалист в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Вторая ошибка: грунт, который продаётся в магазине, — пустой. Его необходимо адаптировать под растение, добавив разрыхлитель. Они бывают влагоудерживающие и наоборот — которые отводят воду из горшка.

Третья ошибка: расписание полива. Цветы требуют воды лишь по мере просыхания грунта. Чтобы это проверить, нужно взять деревянную палочку и просунуть в промежуток между грунтом и горшком: если земля прилипла, значит он влажный и растение рано поливать.

Четвёртая ошибка: удобрение — это еда, а не лекарство. Поэтому это нужно делать, когда растение в активном росте и здоровое. Если оно болеет, нужно убрать подкормки и начать лечение.

Пятая ошибка: не осмотреть растение во время покупки. Важно внимательно осмотреть цветок. Ствол должен быть крепким, без жёлтых листьев и чёрных кончиков, если они есть, значит с корнями есть проблемы. Помимо того, нужно посмотреть на обратную сторону листа, многие вредители собираются именно там.

Растения и цветы требуют внимания, заботы и времени. Поэтому их нужно чаще осматривать на предмет наличия вредителей, тогда они будут долго радовать глаз и ярко цвести, заключила специалист.