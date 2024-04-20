Life.ru раскрыл личность предпринимателя из Балашихи, которого застрелил киллер у магазина
Застреленный в Балашихе предприниматель судился 37 раз за последние 10 лет
Место убийства предпринимателя в Балашихе. Обложка © Telegram / "Балашиха Life 18+"
Застреленный в подмосковной Балашихе предприниматель имел долги и богатую судебную историю, пишет SHOT со ссылкой на источник. Оказалось, что 60-летний Назим Ахмедов управлял универсамом "Юнис" последние 13 лет, а владеет бизнесом его супруга. К слову, у самой точки отличные отзывы, покупатели хвалят магазин за вежливый персонал, свежие продукты. За 2023 год магазин принёс прибыль в 115 миллионов рублей.
Также выяснилось, что с 2014 года Ахмедов 37 раз выступал в суде в качестве ответчика, причём в большинстве случаев Фемида вставала на сторону истцов. Среди обвинений, например, нарушение авторских прав за незаконно использованный дизайн помещения и задолженности по поставкам. Помимо того, он задолжал 62 тысячи рублей.
В беседе с телеграм-каналом близкие мужчины подтвердили его убийство. Они не знают, какие мотивы были у заказчика расправы и кто мог это сделать. Подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования.
Пистолет и гильза, найденные после убийства предпринимателя в Балашихе. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
Напомним, 20 апреля в Балашихе неизвестный в упор расстрелял предпринимателя. Киллер выждал, пока тот подъедет к магазину "Юнис", и расправился с мужчиной. Всё это запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.