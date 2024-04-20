Украинские войска ударили по поликлинике в Каховке Херсонской области

Украинские войска в ночь на 20 апреля обстреляли поликлинику в городе Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава Администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"Каховская поликлиника подверглась ночному обстрелу укронацистскими подразделениями ВСУ. Зверствам украинского фашистского режима против мирного населения нет оправданий", — написал он в телеграм-канале.

Здание поликлиники в Каховке после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Павел Филипчук

На опубликованных в посте Филипчука снимках видно, что в результате обстрела в здании поликлиники разбиты стёкла, а также повреждения получил фасад. О пострадавших информации нет.