Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 09:29

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Каиры в Херсонской области

Один мирный житель погиб в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) населённого пункта Каиры в Херсонской области. Ещё один человек пострадал в Каховке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"В результате обстрела террористами киевского режима населённого пункта Каиры погиб один мирный житель. Кроме того, из-за обстрела Каховки один мирный житель ранен. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано ещё 17 прилётов", — пояснил источник.

ВСУ с помощью дронов обстреляли кладбище в Херсонской области
ВСУ с помощью дронов обстреляли кладбище в Херсонской области

ВСУ обстреляли всего восемь населённых пунктов. В их числе — Каховка, Новая Каховка, Юбилейное, Алёшки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка и Днепряны. Вместе с тем украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области.

А ранее Life.ru рассказывал, что при обстрелах ВСУ в Донецке погиб мирный житель. Ещё двое человек сильно пострадали в результате атаки.

ВСУ атаковали больницу и станцию переливания крови в ДНР: Много раненых
ВСУ атаковали больницу и станцию переливания крови в ДНР: Много раненых
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров