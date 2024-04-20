Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Каиры в Херсонской области

Один мирный житель погиб в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) населённого пункта Каиры в Херсонской области. Ещё один человек пострадал в Каховке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"В результате обстрела террористами киевского режима населённого пункта Каиры погиб один мирный житель. Кроме того, из-за обстрела Каховки один мирный житель ранен. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано ещё 17 прилётов", — пояснил источник.

ВСУ обстреляли всего восемь населённых пунктов. В их числе — Каховка, Новая Каховка, Юбилейное, Алёшки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка и Днепряны. Вместе с тем украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области.