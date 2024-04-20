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20 апреля, 11:22

Михалков считает, что покинувшим Россию артистам безразлична судьба Донбасса

Режиссёр Михалков упрекнул коллег, которые "не чесались", когда бомбили Донбасс

Режиссёр Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Режиссёр Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кинорежиссёр Никита Михалков выразил недоумение и недовольство из-за тех, кто остался в стране, но не признаёт спецоперацию или "не хочет" понимать её. По его словам, для некоторых оставшихся в стране граждан СВО вообще не существует.

Кроме того, сценарист уже давно возмущается позицией российских деятелей культуры, которые предпочли уехать из страны и показывают полное равнодушие к судьбе мирного населения Донбасса и целям спецоперации.

"Они уехали сами! Они уехали из страны, где их любили, где им платили большие деньги. Восемь лет бомбили мирных людей в Донецке, никто не чесался", — приводит слова режиссёра телеканал "Звезда".
Михалков чётко высказался о Shaman, используя всего две фразы
Михалков чётко высказался о Shaman, используя всего две фразы

Ранее YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова "Бесогон TV". О каких именно нарушениях идёт речь, не уточняется. На канал было подписано полтора миллиона человек.

Евгения Мосс
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