Михалков считает, что покинувшим Россию артистам безразлична судьба Донбасса

Кинорежиссёр Никита Михалков выразил недоумение и недовольство из-за тех, кто остался в стране, но не признаёт спецоперацию или "не хочет" понимать её. По его словам, для некоторых оставшихся в стране граждан СВО вообще не существует.

Кроме того, сценарист уже давно возмущается позицией российских деятелей культуры, которые предпочли уехать из страны и показывают полное равнодушие к судьбе мирного населения Донбасса и целям спецоперации.

"Они уехали сами! Они уехали из страны, где их любили, где им платили большие деньги. Восемь лет бомбили мирных людей в Донецке, никто не чесался", — приводит слова режиссёра телеканал "Звезда".