Михалков считает, что покинувшим Россию артистам безразлична судьба Донбасса
Режиссёр Михалков упрекнул коллег, которые "не чесались", когда бомбили Донбасс
Режиссёр Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Кинорежиссёр Никита Михалков выразил недоумение и недовольство из-за тех, кто остался в стране, но не признаёт спецоперацию или "не хочет" понимать её. По его словам, для некоторых оставшихся в стране граждан СВО вообще не существует.
Кроме того, сценарист уже давно возмущается позицией российских деятелей культуры, которые предпочли уехать из страны и показывают полное равнодушие к судьбе мирного населения Донбасса и целям спецоперации.
"Они уехали сами! Они уехали из страны, где их любили, где им платили большие деньги. Восемь лет бомбили мирных людей в Донецке, никто не чесался", — приводит слова режиссёра телеканал "Звезда".
Ранее YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова "Бесогон TV". О каких именно нарушениях идёт речь, не уточняется. На канал было подписано полтора миллиона человек.