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20 апреля, 10:56

"Нет стратегии": Бывший советник НАТО указал на панику Запада из-за Украины

Экс-советник НАТО Бо: Страны Запада не знают, как выйти из конфликта на Украине

Западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине. Такое заявление сделал бывший офицер разведки Швейцарии и советник НАТО, полковник Жак Бо.

"У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина всё ещё может победить", — подчеркнул советник в интервью ютуб-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По словам Бо, Запад был уверен с самого начала конфликта, что сможет одолеть РФ с помощью санкций. Именно поэтому союзники Киева даже не задумывались о достижении победы на фронте, добавил бывший офицер разведки. Между тем ситуация для украинской армии становится хуже с каждым днём. А вот ВС России, по словам Бо, только движутся вперёд.

G7 заявила о способности России завершить конфликт на Украине "уже сегодня"
G7 заявила о способности России завершить конфликт на Украине "уже сегодня"

А ранее в США назвали Украине единственный способ завершить конфликт с Россией. По словам американского профессора, противостояние можно закончить путём разрыва связей между Вашингтоном и Киевом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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