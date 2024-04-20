"Нет стратегии": Бывший советник НАТО указал на панику Запада из-за Украины
Экс-советник НАТО Бо: Страны Запада не знают, как выйти из конфликта на Украине
Западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине. Такое заявление сделал бывший офицер разведки Швейцарии и советник НАТО, полковник Жак Бо.
"У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина всё ещё может победить", — подчеркнул советник в интервью ютуб-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
По словам Бо, Запад был уверен с самого начала конфликта, что сможет одолеть РФ с помощью санкций. Именно поэтому союзники Киева даже не задумывались о достижении победы на фронте, добавил бывший офицер разведки. Между тем ситуация для украинской армии становится хуже с каждым днём. А вот ВС России, по словам Бо, только движутся вперёд.
А ранее в США назвали Украине единственный способ завершить конфликт с Россией. По словам американского профессора, противостояние можно закончить путём разрыва связей между Вашингтоном и Киевом.
Shutterstock / FOTODOM