ВС России поразили хранилище авиационного топлива ВСУ
Российский бомбардировщик Су-34 взлетает для выполнения задач на Южно-Донецком направлении. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили хранилище авиационного топлива ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Поражено <...> два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось об успехах Южной группировки войск ВС РФ. Благодаря их действиям ВСУ за сутки потеряли до 610 военнослужащих, а также массу военной техники. В свою очередь, наши бойцы улучшили положение по переднему краю и отразили несколько контратак.