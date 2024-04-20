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20 апреля, 11:10

ВС России поразили хранилище авиационного топлива ВСУ

Российский бомбардировщик Су-34 взлетает для выполнения задач на Южно-Донецком направлении. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российский бомбардировщик Су-34 взлетает для выполнения задач на Южно-Донецком направлении. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили хранилище авиационного топлива ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражено <...> два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах", — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось об успехах Южной группировки войск ВС РФ. Благодаря их действиям ВСУ за сутки потеряли до 610 военнослужащих, а также массу военной техники. В свою очередь, наши бойцы улучшили положение по переднему краю и отразили несколько контратак.

Матвей Константинов
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