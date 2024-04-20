Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили хранилище авиационного топлива ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражено <...> два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось об успехах Южной группировки войск ВС РФ. Благодаря их действиям ВСУ за сутки потеряли до 610 военнослужащих, а также массу военной техники. В свою очередь, наши бойцы улучшили положение по переднему краю и отразили несколько контратак.