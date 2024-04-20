Зеленский запретил военным играть в казино после откровений в Раде о повальной лудомании в ВСУ

Владимир Зеленский ограничил работу онлайн-казино на Украине, соответствующий указ опубликовала его пресс-служба. Документ обязует правительство в течение месяца разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию на таких сервисах более одного аккаунта на человека, а также обязать бизнес ввести государственную систему мониторинга и провести общенациональную информационную кампанию об опасности лудомании.

Кроме того, на фоне недавнего признания депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* о буквально повальной игровой зависимости в ВСУ Зеленский поручил главнокомандующему Александру Сырскому запретить военнослужащим доступ как к онлайн-казино, так и к другим игровым заведениям.

Напомним, по словам Алексея Гончаренко*, 90% украинских солдат имеют проблемы с онлайн-казино и ставками на спорт. Депутат отметил, что это напрямую сказывается на моральном состоянии, а в будущем, когда в Незалежной объявят демобилизацию, лишённые средств для существования ветераны станут "идеальной мишенью" для криминала.