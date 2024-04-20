Вашингтон беспомощен перед модернизированными российскими Ту-160М2, признали в США

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160М2 превосходит имеющиеся у США аналоги, признаёт американский журнал The National Interest. Издание называет "Белые лебеди" серьёзной угрозой для Запада.

"Модернизированные Ту-160М2 обладают мощным наступательным потенциалом и представляют серьёзную угрозу для Запада", — говорится в материале.

Так, самолёты наделят возможностью использовать гиперзвуковое оружие, а всего они способны нести шесть различных типов вооружений, в том числе ракеты Х-101 и версию с ядерным зарядом Х-102. В целом, как указывает автор, Ту-160М2 по праву считается одним из самых грозных бомбардировщиков в мире.

Чтобы противостоять "Белым лебедям", Штатам придётся полностью обновить свои военно-воздушные силы. Однако этого не ожидается в обозримой перспективе.

"Таким образом, русские, при условии, что они произведут бомбардировщики в достаточных количествах, получат ключевое преимущество перед западными конкурентами", — добавил автор.