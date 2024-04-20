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20 апреля, 11:47

Вашингтон беспомощен перед модернизированными российскими Ту-160М2, признали в США

NI: Российский бомбардировщик Ту-160М2 превосходит имеющиеся у США аналоги

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160М2 превосходит имеющиеся у США аналоги, признаёт американский журнал The National Interest. Издание называет "Белые лебеди" серьёзной угрозой для Запада.

"Модернизированные Ту-160М2 обладают мощным наступательным потенциалом и представляют серьёзную угрозу для Запада", — говорится в материале.

Так, самолёты наделят возможностью использовать гиперзвуковое оружие, а всего они способны нести шесть различных типов вооружений, в том числе ракеты Х-101 и версию с ядерным зарядом Х-102. В целом, как указывает автор, Ту-160М2 по праву считается одним из самых грозных бомбардировщиков в мире.

Чтобы противостоять "Белым лебедям", Штатам придётся полностью обновить свои военно-воздушные силы. Однако этого не ожидается в обозримой перспективе.

"Таким образом, русские, при условии, что они произведут бомбардировщики в достаточных количествах, получат ключевое преимущество перед западными конкурентами", — добавил автор.

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Ранее в КНР восхитились новой российской "супербомбой" ФАБ-3000. Обозреватель Национального радио Китая подчеркнул, что ВСУ не смогут перехватывать эти снаряды и они способны устроить "судный день" для Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / Александр Казаков

Матвей Константинов
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