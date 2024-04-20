Киллер, застреливший бизнесмена в Балашихе, мог скрыться на KIA

После убийства 60-летнего предпринимателя Назима Ахмедова в подмосковной Балашихе полиция разыскивает автомобиль КИА, на котором мог скрыться киллер. В городе введён план "Перехват", сообщает SHOT.

Кадры с места убийства предпринимателя в Балашихе. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

По информации телеграм-канала, легковушка, которую сейчас разыскивают оперативники, зарегистрирована на имя 53-летнего Вячеслава С. Правоохранители рассматривают разные версии убийства. По одной из них, Ахмедова могли застрелить из-за мести. Нападавшего разыскивают, на месте преступления сейчас работают следователи и криминалисты.