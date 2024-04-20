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20 апреля, 12:13

Киллер, застреливший бизнесмена в Балашихе, мог скрыться на KIA

После убийства 60-летнего предпринимателя Назима Ахмедова в подмосковной Балашихе полиция разыскивает автомобиль КИА, на котором мог скрыться киллер. В городе введён план "Перехват", сообщает SHOT.

Кадры с места убийства предпринимателя в Балашихе. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

По информации телеграм-канала, легковушка, которую сейчас разыскивают оперативники, зарегистрирована на имя 53-летнего Вячеслава С. Правоохранители рассматривают разные версии убийства. По одной из них, Ахмедова могли застрелить из-за мести. Нападавшего разыскивают, на месте преступления сейчас работают следователи и криминалисты.

Напомним, 20 апреля в Балашихе неизвестный в упор расстрелял предпринимателя. Киллер выждал, пока тот подъедет к магазину "Юнис", и расправился с мужчиной. Всё это запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина скончался на месте. СК возбудил по факту убийства уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Life.ru раскрыл личность предпринимателя из Балашихи, которого застрелил киллер у магазина
Life.ru раскрыл личность предпринимателя из Балашихи, которого застрелил киллер у магазина
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Наталья Исакова
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