Киллер, застреливший бизнесмена в Балашихе, мог скрыться на KIA
После убийства 60-летнего предпринимателя Назима Ахмедова в подмосковной Балашихе полиция разыскивает автомобиль КИА, на котором мог скрыться киллер. В городе введён план "Перехват", сообщает SHOT.
Кадры с места убийства предпринимателя в Балашихе. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
По информации телеграм-канала, легковушка, которую сейчас разыскивают оперативники, зарегистрирована на имя 53-летнего Вячеслава С. Правоохранители рассматривают разные версии убийства. По одной из них, Ахмедова могли застрелить из-за мести. Нападавшего разыскивают, на месте преступления сейчас работают следователи и криминалисты.
Напомним, 20 апреля в Балашихе неизвестный в упор расстрелял предпринимателя. Киллер выждал, пока тот подъедет к магазину "Юнис", и расправился с мужчиной. Всё это запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина скончался на месте. СК возбудил по факту убийства уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Кадр из видео Telegram / ГСУ СК России по Московской области