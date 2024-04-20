Швед Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра
Арман Дюплантис. Обложка © TACC / Bалерий Шарифулин
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра. Такой результат 24-летний спортсмен показал на этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямыне.
Прыжок Армана Дюплантиса на этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямыне. Видео © X / PanamSports
Предыдущий мировой рекорд (6,23 метра) также принадлежал Дюплантису и был установлен в сентябре прошлого года. Таким образом, скандинавский легкоатлет на один сантиметр улучшил свой результат. К слову, спортсмен установил восьмой мировой рекорд в карьере.
Арман Дюплантис является олимпийским чемпионом 2020 года. Также в его активе есть две победы на чемпионате Европы и чемпионате мира.
А ранее сообщалось, что чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова завершила карьеру. Спортсменка призналась, что за последние несколько лет она "перестала получать удовольствие от лёгкой атлетики".