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20 апреля, 13:46

Швед Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра

Арман Дюплантис. Обложка © TACC / Bалерий Шарифулин

Арман Дюплантис. Обложка © TACC / Bалерий Шарифулин

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра. Такой результат 24-летний спортсмен показал на этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямыне.

Прыжок Армана Дюплантиса на этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямыне. Видео © X / PanamSports

Предыдущий мировой рекорд (6,23 метра) также принадлежал Дюплантису и был установлен в сентябре прошлого года. Таким образом, скандинавский легкоатлет на один сантиметр улучшил свой результат. К слову, спортсмен установил восьмой мировой рекорд в карьере.

Арман Дюплантис является олимпийским чемпионом 2020 года. Также в его активе есть две победы на чемпионате Европы и чемпионате мира.

А ранее сообщалось, что чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова завершила карьеру. Спортсменка призналась, что за последние несколько лет она "перестала получать удовольствие от лёгкой атлетики".

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Наталья Исакова
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