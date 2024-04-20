Швед Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра. Такой результат 24-летний спортсмен показал на этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямыне.

Прыжок Армана Дюплантиса на этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямыне. Видео © X / PanamSports

Предыдущий мировой рекорд (6,23 метра) также принадлежал Дюплантису и был установлен в сентябре прошлого года. Таким образом, скандинавский легкоатлет на один сантиметр улучшил свой результат. К слову, спортсмен установил восьмой мировой рекорд в карьере.

Арман Дюплантис является олимпийским чемпионом 2020 года. Также в его активе есть две победы на чемпионате Европы и чемпионате мира.