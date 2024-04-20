На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве стартовал спортивный фестиваль "Айкидо без границ" при участии Минспорта и Российского общества "Знание". Мероприятия будут проходить с 20 по 21 апреля. Первый день будет с физкультурно-спортивной направленностью, второй — с просветительско-демонстрационной.

На выставке "Россия" стартовал спортивный фестиваль "Айкидо без границ". Видео © Предоставлено Life.ru

"К участию в мероприятиях фестиваля подано более 500 заявок из более чем 10 регионов России", — рассказали журналистам организаторы фестиваля.

Также 20 апреля на выставке "Россия" состоится запуск отдельной спортивной программы с представлением всех видов спорта и знаковых проектов.