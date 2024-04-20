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20 апреля, 14:34

На выставке "Россия" стартовал спортивный фестиваль "Айкидо без границ"

На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве стартовал спортивный фестиваль "Айкидо без границ" при участии Минспорта и Российского общества "Знание". Мероприятия будут проходить с 20 по 21 апреля. Первый день будет с физкультурно-спортивной направленностью, второй — с просветительско-демонстрационной.

На выставке "Россия" стартовал спортивный фестиваль "Айкидо без границ". Видео © Предоставлено Life.ru

"К участию в мероприятиях фестиваля подано более 500 заявок из более чем 10 регионов России", — рассказали журналистам организаторы фестиваля.

Также 20 апреля на выставке "Россия" состоится запуск отдельной спортивной программы с представлением всех видов спорта и знаковых проектов.

Ранее Life.ru сообщал, что на выставке "Россия" установили национальный рекорд по массовой зарядке. В ней приняли участие 5773 человека. Предыдущий рекорд был установлен в Нижнем Новгороде в 2023 году. Тогда одновременно в зарядке участвовали 5598 человек.

"Чистая Арктика" презентовала на выставке "Россия" кино об экспедиции на Чукотку
"Чистая Арктика" презентовала на выставке "Россия" кино об экспедиции на Чукотку
Обложка ©

Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
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