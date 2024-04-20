В подмосковном посёлке местные жители нашли измученную лису с капканом на передней лапе

В подмосковном посёлке Европа местные жители обнаружили дикую лису с капканом на лапе. Животное бродит по жилым улицам в поисках пропитания.

В Подмосковье нашли дикую измученную лису с капканом на лапе. Фото © Telegram / Ильинское. Новости

"Приходит в поисках пищи, так как у многих установлены грили и мангалы на территории участков, идёт на запах", — рассказал источник в беседе с телеканалом "360".

Неравнодушные очевидцы наняли специалиста по отлову животных, однако поймать лису не удалось. Когда специалист приехал, то начался ливень, поэтому рыжий зверь спрятался. Позже к поискам подключились и местные жители. Они даже открыли сбор средств, чтобы на них сделать все необходимые процедуры: отлов, прививки, лечение и питание.

В Подмосковном посёлке Европа бегает дикая лиса с капканом на лапе. Видео © Telegram / Ильинское. Новости

На записи с хищником, которую опубликовал телеграм-канал "Ильинское. Новости", видно как измождённая лисица с опаской осматривает окрестности. На передней лапе у животного висит захлопнувшийся капкан. Автор видео подозвал зверя к себе, чтобы помочь освободить, однако тот не решается подходить.