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20 апреля, 15:28

В подмосковном посёлке местные жители нашли измученную лису с капканом на передней лапе

"360": В подмосковном посёлке Европа нашли дикую лису с капканом на лапе

В Подмосковье нашли дикую измученную лису с капканом на лапе. Обложка © Telegram / Ильинское. Новости

В Подмосковье нашли дикую измученную лису с капканом на лапе. Обложка © Telegram / Ильинское. Новости

В подмосковном посёлке Европа местные жители обнаружили дикую лису с капканом на лапе. Животное бродит по жилым улицам в поисках пропитания.

В Подмосковье нашли дикую измученную лису с капканом на лапе. Фото © Telegram / Ильинское. Новости

В Подмосковье нашли дикую измученную лису с капканом на лапе. Фото © Telegram / Ильинское. Новости

"Приходит в поисках пищи, так как у многих установлены грили и мангалы на территории участков, идёт на запах", — рассказал источник в беседе с телеканалом "360".

Неравнодушные очевидцы наняли специалиста по отлову животных, однако поймать лису не удалось. Когда специалист приехал, то начался ливень, поэтому рыжий зверь спрятался. Позже к поискам подключились и местные жители. Они даже открыли сбор средств, чтобы на них сделать все необходимые процедуры: отлов, прививки, лечение и питание.

В Подмосковном посёлке Европа бегает дикая лиса с капканом на лапе. Видео © Telegram / Ильинское. Новости

На записи с хищником, которую опубликовал телеграм-канал "Ильинское. Новости", видно как измождённая лисица с опаской осматривает окрестности. На передней лапе у животного висит захлопнувшийся капкан. Автор видео подозвал зверя к себе, чтобы помочь освободить, однако тот не решается подходить.

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Ранее стало известно, что на Сахалине бездомный кот раз в год наведывается на осмотр в ветклинику. Весной три года назад сотрудники ветстанции заметили на обочине дороги худого и потрёпанного пушистика. В течение двух недель его выхаживали, чистили и кормили. После процедур кот ушёл, но каково же было удивление ветеринаров, когда он вернулся на осмотр весной через год.

Евгения Мосс
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