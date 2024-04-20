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20 апреля, 14:20

"Не получит": В США резко отреагировали из-за очередного требования Зеленского

Профессор из США Миршаймер: Зеленский не получит запрашиваемого вооружения

Владимир Зеленский не получит то количество вооружения, которое он так требует у западных союзников. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер.

"Он составил список желаний, и, я думаю, именно его он подразумевает, когда говорит о плане. Получит ли он хотя бы что-то близкое к тому количеству F-16 или артиллерийских орудий, которое он запрашивает? Ответ — нет, поскольку у нас их попросту нет", — подчеркнул профессор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

По словам Миршаймера, дополнительные поставки оружия не помогут Вооружённым силам Украины изменить ситуацию на фронте. Профессор дополнил, что войска РФ обладают явным преимуществом с точки зрения вооружения и живой силы. Вместе с тем, по словам эксперта, российские планирующие авиабомбы оказывают огромное давление на ВСУ.

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А ранее Зеленский заявил, что Украина может наладить производство собственных систем ПВО. Однако пока их нет, глава киевского режима вновь попросил у западных партнёров помощи. В частности, он вновь пытался выклянчить системы Patriot.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дарья Нарыкова
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