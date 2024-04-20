"Не получит": В США резко отреагировали из-за очередного требования Зеленского

Владимир Зеленский не получит то количество вооружения, которое он так требует у западных союзников. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер.

"Он составил список желаний, и, я думаю, именно его он подразумевает, когда говорит о плане. Получит ли он хотя бы что-то близкое к тому количеству F-16 или артиллерийских орудий, которое он запрашивает? Ответ — нет, поскольку у нас их попросту нет", — подчеркнул профессор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

По словам Миршаймера, дополнительные поставки оружия не помогут Вооружённым силам Украины изменить ситуацию на фронте. Профессор дополнил, что войска РФ обладают явным преимуществом с точки зрения вооружения и живой силы. Вместе с тем, по словам эксперта, российские планирующие авиабомбы оказывают огромное давление на ВСУ.