"Все переживают за него": Дикий заяц "прописался" на территории ЖК в центре Москвы

В центре столицы был замечен дикий заяц. Оказалось, что животное уже несколько дней бегает на территории жилого комплекса "Сердце столицы". Об этом сообщила жительница дома Екатерина.

"Уже где-то третий день бегает, первый раз увидели его в четверг", — уточнила собеседница телеканала "360".

По словам москвички, жильцы звонили в "Дом зайца" (группа помощи диким зайцам) с просьбой отловить животное и отпустить его на волю. В сторону ЖК выехали специалисты, но животное не нашли. При этом ночью зайца вновь заметили местные жители, его кто-то из жильцов даже умудрился покормить. Дальнейшая судьба животного пока остаётся неизвестной.

"Все переживают за него, и пока никто не знает, как ему будет лучше", — заключила неравнодушная девушка.