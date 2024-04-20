Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 15:51

"Все переживают за него": Дикий заяц "прописался" на территории ЖК в центре Москвы

"360": В московском ЖК "Сердце столицы" третий день бегает дикий заяц

Дикий заяц. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

Дикий заяц. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

В центре столицы был замечен дикий заяц. Оказалось, что животное уже несколько дней бегает на территории жилого комплекса "Сердце столицы". Об этом сообщила жительница дома Екатерина.

"Уже где-то третий день бегает, первый раз увидели его в четверг", — уточнила собеседница телеканала "360".

По словам москвички, жильцы звонили в "Дом зайца" (группа помощи диким зайцам) с просьбой отловить животное и отпустить его на волю. В сторону ЖК выехали специалисты, но животное не нашли. При этом ночью зайца вновь заметили местные жители, его кто-то из жильцов даже умудрился покормить. Дальнейшая судьба животного пока остаётся неизвестной.

"Все переживают за него, и пока никто не знает, как ему будет лучше", — заключила неравнодушная девушка.

В подмосковном посёлке местные жители нашли измученную лису с капканом на передней лапе
В подмосковном посёлке местные жители нашли измученную лису с капканом на передней лапе

Ранее блудный лосёнок выбежал к людям в Выборге. Лесной житель пытался пробраться через прутья забора и кусты, но каждый раз испуганно шарахался в сторону.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров