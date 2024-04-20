"Все переживают за него": Дикий заяц "прописался" на территории ЖК в центре Москвы
"360": В московском ЖК "Сердце столицы" третий день бегает дикий заяц
Дикий заяц. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV
В центре столицы был замечен дикий заяц. Оказалось, что животное уже несколько дней бегает на территории жилого комплекса "Сердце столицы". Об этом сообщила жительница дома Екатерина.
"Уже где-то третий день бегает, первый раз увидели его в четверг", — уточнила собеседница телеканала "360".
По словам москвички, жильцы звонили в "Дом зайца" (группа помощи диким зайцам) с просьбой отловить животное и отпустить его на волю. В сторону ЖК выехали специалисты, но животное не нашли. При этом ночью зайца вновь заметили местные жители, его кто-то из жильцов даже умудрился покормить. Дальнейшая судьба животного пока остаётся неизвестной.
"Все переживают за него, и пока никто не знает, как ему будет лучше", — заключила неравнодушная девушка.
Ранее блудный лосёнок выбежал к людям в Выборге. Лесной житель пытался пробраться через прутья забора и кусты, но каждый раз испуганно шарахался в сторону.