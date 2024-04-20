В ВСУ подтвердили, что огонь по полицейским в Винницкой области открыли военные

В командовании сухопутных войск Украины признали, что на публикуемом в СМИ ролике с убийством полицейского в Винницкой области есть военные одной из их частей. Об этом сообщили в пресс-службе командования.

"На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей сухопутных войск ВСУ", — указано в сообщении.

Там добавили, что командование украинских сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании убийства сотрудника правоохранительных органов.