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20 апреля, 14:42

В ВСУ подтвердили, что огонь по полицейским в Винницкой области открыли военные

В ВСУ узнали на видео убийства полицейского военных одной из своих частей

В командовании сухопутных войск Украины признали, что на публикуемом в СМИ ролике с убийством полицейского в Винницкой области есть военные одной из их частей. Об этом сообщили в пресс-службе командования.

"На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей сухопутных войск ВСУ", — указано в сообщении.

Там добавили, что командование украинских сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании убийства сотрудника правоохранительных органов.

О том, что в Винницкой области Украины двое людей в камуфляжной форме расстреляли полицейских, стало известно 20 апреля. Один из правоохранителей погиб, второго сильно ранили. В связи с инцидентом на территории Винницкой и Одесской областей ввели план "Перехват", преступников ищут.

Неадекват из Уфы отрезал себе часть щеки и говорил с "призраками" перед нападением на полицию
Неадекват из Уфы отрезал себе часть щеки и говорил с "призраками" перед нападением на полицию
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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