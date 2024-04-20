Отказ Запада от переговоров по урегулированию ситуации на Украине разоряет Францию. С таким заявлением выступил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.

"[Премьер-министр Франции Габриэль] Атталь только что осмелился заявить: "Если мы продолжим поддерживать украинцев, они будут продолжать держаться!" Было бы лучше, если бы он сказал правду: "Если мы продолжим поддерживать украинцев, они будут продолжать погибать!" — написал политик в соцсети Х.

Как считает Филиппо, отказ от переговоров по Украине усугубляет человеческие жертвы, а также разоряет Францию и может в будущем подвергнуть её серьёзной опасности. В связи с этим он призвал Запад прекратить снабжать Киев оружием и деньгами.