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20 апреля, 14:36

Во Франции заявили о разорении страны из-за отказа Запада от переговоров по Украине

Политик Филиппо: Отказ Запада от переговоров по Украине разоряет Францию

Отказ Запада от переговоров по урегулированию ситуации на Украине разоряет Францию. С таким заявлением выступил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.

"[Премьер-министр Франции Габриэль] Атталь только что осмелился заявить: "Если мы продолжим поддерживать украинцев, они будут продолжать держаться!" Было бы лучше, если бы он сказал правду: "Если мы продолжим поддерживать украинцев, они будут продолжать погибать!" — написал политик в соцсети Х.

Как считает Филиппо, отказ от переговоров по Украине усугубляет человеческие жертвы, а также разоряет Францию и может в будущем подвергнуть её серьёзной опасности. В связи с этим он призвал Запад прекратить снабжать Киев оружием и деньгами.

Ранее Филиппо заявил, что Украине Владимира Зеленского пришёл конец. Так французский политик прокомментировал признание главкома ВСУ Александра Сырского о неутешительном положении дел на фронте для армии Незалежной.

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Freepik / vecstock

Наталья Исакова
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