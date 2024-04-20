Учёные из США выяснили, как фамилия человека влияет на оценки школьников и студентов

Ученики, чья фамилия находится в конце алфавитного списка, получают более низкие оценки по сравнению с людьми, которые записаны в журнале первыми. Это выяснили американские учёные из университета Мичигана. Результаты исследования были опубликованы в журнале Management Science (ManаScie).

Авторы из США использовали данные онлайн-системы управления обучением Canvas, которой пользуются в Мичиганском университете. Проанализировав около 31 миллиона записей об оценках, поставленных с 2014 по 2022 год почти 140 тысячам студентов, они обнаружили, что студенты с фамилией, начинающейся на первые пять букв алфавита, в среднем получали более высокие оценки — примерно на 0,3 балла.

Учебные успехи носителей фамилии на все остальные буквы, соответственно, оценивались ниже. Учёные предположили, что это связано с тем, что вследствие необходимости поочерёдно опрашивать множество учащихся, приближаясь к концу списка, преподаватели начинают уставать, накапливать раздражение и недовольство.