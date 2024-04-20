Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 16:16

"Абсолютная катастрофа": Маск ужаснулся тому, что американцы не хотят рожать детей

Маск счёл катастрофой резкое снижение доли молодых американцев с детьми до 27%

Американский предприниматель Илон Маск. Обложка © ТАСС / Zuma

Американский предприниматель Илон Маск. Обложка © ТАСС / Zuma

Резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет является абсолютной катастрофой. Об этом заявил предприниматель и миллиардер из США Илон Маск.

Бизнесмен отреагировал на публикацию в соцсети Х, где была приведена статистика рождаемости детей в Соединённых Штатах. В 1993 году у жителей США от 30 до 34 лет в 60% случаев был хоть один ребёнок, а сейчас дети есть лишь у 27% американцев указанного возраста.

"Абсолютная катастрофа", — подчеркнул миллиардер, комментируя эти сведения.

"Самая большая проблема": Маск предупредил человечество об опасности
"Самая большая проблема": Маск предупредил человечество об опасности

А ранее Life.ru писал, что Украина побила 300-летний антирекорд по рождаемости. Всего за 2023 год на территории Незалежной родилось 187 тысяч детей.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров