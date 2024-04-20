"Абсолютная катастрофа": Маск ужаснулся тому, что американцы не хотят рожать детей

Резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет является абсолютной катастрофой. Об этом заявил предприниматель и миллиардер из США Илон Маск.

Бизнесмен отреагировал на публикацию в соцсети Х, где была приведена статистика рождаемости детей в Соединённых Штатах. В 1993 году у жителей США от 30 до 34 лет в 60% случаев был хоть один ребёнок, а сейчас дети есть лишь у 27% американцев указанного возраста.