"Абсолютная катастрофа": Маск ужаснулся тому, что американцы не хотят рожать детей
Маск счёл катастрофой резкое снижение доли молодых американцев с детьми до 27%
Американский предприниматель Илон Маск. Обложка © ТАСС / Zuma
Резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет является абсолютной катастрофой. Об этом заявил предприниматель и миллиардер из США Илон Маск.
Бизнесмен отреагировал на публикацию в соцсети Х, где была приведена статистика рождаемости детей в Соединённых Штатах. В 1993 году у жителей США от 30 до 34 лет в 60% случаев был хоть один ребёнок, а сейчас дети есть лишь у 27% американцев указанного возраста.
"Абсолютная катастрофа", — подчеркнул миллиардер, комментируя эти сведения.
А ранее Life.ru писал, что Украина побила 300-летний антирекорд по рождаемости. Всего за 2023 год на территории Незалежной родилось 187 тысяч детей.