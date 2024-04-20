Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о нападении на журналистов "Известий"

Никулинский суд Москвы решил не отправлять под стражу Игоря Грибановского, который проходит обвиняемым по уголовному делу о нападении на съёмочную группу газеты "Известия". Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Игорь Грибановский на заседании суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Обвинение настаивало на аресте мужчины, однако в итоге судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий с установлением определённых ограничений. По данным следствия, Грибановский умышленно напал на журналистов, нанёс им телесные повреждения и повредил видеокамеру.