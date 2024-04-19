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18 апреля, 23:36

Бастрыкину представят доклад о расследовании нападения на журналистов "Известий"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ознакомится с докладом по расследованию уголовного дела о нападении на съёмочную группу газеты "Известия". Об этом заявила пресс-служба СК.

"Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", — гласит сообщение ведомства.

Напомним, что неизвестный атаковал журналистов издания 18 апреля в подъезде московской многоэтажки, повредив аппаратуру. Съёмочная группа выполняла редакционное задание, проверяя информацию европейских СМИ о якобы бегстве "пропавшего" немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба в Россию к "любовнице" Веронике Ермиловой. Именно из её жилища и вышел агрессивный неадекват.

Немецкого миллиардера подозревают в инсценировке смерти для бегства в Москву
Немецкого миллиардера подозревают в инсценировке смерти для бегства в Москву

Ранее на слухи немецких изданий отреагировала и сама Ермилова. Она поспешила опровергнуть информацию об инсценировке гибели миллиардера, заявив, что её созвоны с Хаубом незадолго до его исчезновения в альпийских горах были связаны с рабочими вопросами.

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Илья Пушкарев
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