Бастрыкину представят доклад о расследовании нападения на журналистов "Известий"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ознакомится с докладом по расследованию уголовного дела о нападении на съёмочную группу газеты "Известия". Об этом заявила пресс-служба СК.

"Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", — гласит сообщение ведомства.

Напомним, что неизвестный атаковал журналистов издания 18 апреля в подъезде московской многоэтажки, повредив аппаратуру. Съёмочная группа выполняла редакционное задание, проверяя информацию европейских СМИ о якобы бегстве "пропавшего" немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба в Россию к "любовнице" Веронике Ермиловой. Именно из её жилища и вышел агрессивный неадекват.