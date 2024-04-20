В Москве задержали российского политолога Андрея Суздальцева
SHOT: В Москве задержан политолог Суздальцев, которого разыскивали в Белоруссии
Политолог Андрей Суздальцев. Обложка © Telegram / suzdaltsev
В Москве задержали российского политолога Андрея Суздальцева. Мужчина находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по статье о создании экстремистского формирования, сообщает SHOT.
Телеграм-канал Суздальцева был включён в список экстремистских организаций в Белоруссии. В настоящее время 63-летнего политолога заключили под стражу, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Суздальцев проживал и работал в Белоруссии с 1993 по 2006 год, после чего его депортировали из страны. В 2021 году политолог уволился из Высшей школы экономики (ВШЭ), где несколько лет проработал заместителем декана факультета мировой экономики и мировой политики. С того же года Суздальцев вёл свой телеграм-канал.
А ранее Life.ru писал, что в Ростове-на-Дону ФСБ задержала главаря и пятерых членов ячейки экстремистов. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации", задержанным грозит до шести лет тюрьмы.