Муж экс-главы "Новой Голландии" признан экстремистом за глумление над терактом в "Крокусе"
Муж экс-главы "Новой Голландии" Конашенок* внесён в список экстремистов
Муж бывшего гендиректора "Новой Голландии" Николай Конашенок* после задержания в аэропорту Пулково. Фото © МВД
Художника Николая Конашенка*, мужа бывшего генерального директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской, внесли в список террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в перечне на сайте Росфинмониторинга.
Конашенок* заслужил новый статус серией скандальных постов в соцсетях о теракте в "Крокус сити холле", который унёс жизни более 140 человек. Супруг экс-главы проекта "Новая Голландия" цинично высмеивал трагедию.
Напомним, Николая Конашенка 26 марта задержали в аэропорту Пулково при попытке сбежать в Ереван после постов с высмеиванием теракта в "Крокусе". Его супруге Роксане Шатуновской из-за этого даже пришлось покинуть должность гендиректора "Новой Голландии". Сам Николай Конашенок — реставратор мебели со свалок. Против него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.