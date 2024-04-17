Муж экс-главы "Новой Голландии" признан экстремистом за глумление над терактом в "Крокусе"

Художника Николая Конашенка*, мужа бывшего генерального директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской, внесли в список террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в перечне на сайте Росфинмониторинга.

Конашенок* заслужил новый статус серией скандальных постов в соцсетях о теракте в "Крокус сити холле", который унёс жизни более 140 человек. Супруг экс-главы проекта "Новая Голландия" цинично высмеивал трагедию.