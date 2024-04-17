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17 апреля, 12:39

Муж экс-главы "Новой Голландии" признан экстремистом за глумление над терактом в "Крокусе"

Муж экс-главы "Новой Голландии" Конашенок* внесён в список экстремистов

Муж бывшего гендиректора "Новой Голландии" Николай Конашенок* после задержания в аэропорту Пулково. Фото © МВД

Муж бывшего гендиректора "Новой Голландии" Николай Конашенок* после задержания в аэропорту Пулково. Фото © МВД

Художника Николая Конашенка*, мужа бывшего генерального директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской, внесли в список террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в перечне на сайте Росфинмониторинга.

Конашенок* заслужил новый статус серией скандальных постов в соцсетях о теракте в "Крокус сити холле", который унёс жизни более 140 человек. Супруг экс-главы проекта "Новая Голландия" цинично высмеивал трагедию.

Мужа экс-главы "Новой Голландии" арестовали после кощунственных постов о "Крокусе"
Мужа экс-главы "Новой Голландии" арестовали после кощунственных постов о "Крокусе"

Напомним, Николая Конашенка 26 марта задержали в аэропорту Пулково при попытке сбежать в Ереван после постов с высмеиванием теракта в "Крокусе". Его супруге Роксане Шатуновской из-за этого даже пришлось покинуть должность гендиректора "Новой Голландии". Сам Николай Конашенок — реставратор мебели со свалок. Против него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Андрей Бражников
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