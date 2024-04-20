Названа причина смерти актёра из "Дронго" Юрия Омельченко

Стала известна причина смерти 48-летнего актёра театра и кино Юрия Омельченко. Как сообщили родные покойного народного артиста Азербайджана, он умер от повторного инсульта в больнице.

"Он перенёс инсульт. Вчера до нас дошла информация, что его состояние улучшается, но сегодня у него произошёл повторный удар (инсульт. — Прим. Life.ru)", — приводит РИА "Новости" слова родственников Омельченко, проживающих в Баку.