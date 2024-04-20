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20 апреля, 16:35
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Названа причина смерти актёра из "Дронго" Юрия Омельченко

Причиной смерти актёра Омельченко стал повторный инсульт

Юрий Омельченко. Обложка © kino-teatr.ru

Юрий Омельченко. Обложка © kino-teatr.ru

Стала известна причина смерти 48-летнего актёра театра и кино Юрия Омельченко. Как сообщили родные покойного народного артиста Азербайджана, он умер от повторного инсульта в больнице.

"Он перенёс инсульт. Вчера до нас дошла информация, что его состояние улучшается, но сегодня у него произошёл повторный удар (инсульт. — Прим. Life.ru)", — приводит РИА "Новости" слова родственников Омельченко, проживающих в Баку.

О смерти Омельченко, напомним, стало известно в субботу, 20 апреля. Среди работ актёра на экране можно выделить "Беспокойство", "Дронго", "Колдун", "Кровавый январь" и продолжение "Не бойся, я с тобой!", снятое в 2023 году.

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Наталья Исакова
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