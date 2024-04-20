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20 апреля, 17:12

На Западе раскрыли, какой кошмар устроили российские войска для ВСУ

Меркурис: ВС РФ уничтожили несколько самолётов МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

Самолёты МиГ-29. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Самолёты МиГ-29. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российские военные уничтожили несколько самолётов МиГ-29 и системы С-300 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.

"Украинские самолёты, которые осуществляли операции на фронте, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Вероятнее всего, было уничтожено четыре МиГ-29", — подчеркнул эксперт в своём ютуб-канале.

По словам аналитика, благодаря такой стратегии российские войска сводят на нет ударные возможности армии Украины. Меркурис дополнил, что ночь для украинских войск выдалась трудной, так как они потеряли четыре пусковые установки С-300 в зоне СВО.

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Напомним, в Минобороны ранее отчитались, что ВС России уничтожили три самолёта МиГ-29 и четыре Ан-26 ВСУ за неделю в зоне СВО. По сведениям ведомства, российские военные также поразили четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и немецкую технику ЗРК IRIS-T.

Дарья Нарыкова
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