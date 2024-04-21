Новый Shaman и провал Беляева: Кто вышел в финалисты шоу "Голос" в 12-м сезоне На Первом канале вышел предпоследний выпуск популярного вокального проекта "Голос", в котором стали известны финалисты 12-го сезона. Life.ru рассказывает, что было интересного на этот раз. 20 апреля, 21:29 Участники 12-го выпуска шоу "Голос" Георгий Русских и Богдан Шувалов. Обложка © VK / Голос

И снова прямой эфир. И снова интриги. На шоу "Голос" состоялся яркий полуфинал с участием звёзд российского шоу-бизнеса. Но обо всём по порядку.

Любимчик Гагариной

Открывала полуфинальную битву команда Полины Гагариной. Евгений Курчич спел мировой хит Show must go on, а Богдану Шувалову досталась песня "Грешная страсть". Фанаты уверены, что Гагарина специально дала сложную композицию Курчичу, чтобы продвинуть в финал своего фаворита Шувалова. Богдан покорил Полину ещё на слепых прослушиваниях. Тогда она назвала брюнета с голубыми глазами Кеном, а себя Барби.

Полина Гагарина и Богдан Шувалов. Фото © 1tv.ru

Вот что писали поклонники в официальной группе шоу во "ВКонтакте": "Евгений хорош, но не надо брать такие песни! Не надо!", "Гагарина специально дала такую песню Жене, чтобы слить его", "При всём уважении к Жене, но нельзя песни Фредди давать тем, кто совсем их не в состоянии вытянуть", "Будто совсем не его песня", "Жалко Евгения, совсем не та песня", "Что Гагарина нашла в этом Богдане? Ну плохо же поёт! И всё равно она его двигает", "Богдан даже слёзы репетировал, как выдавить", "Очень жаль, что Евгений не прошёл в финал. Не уверена, что результаты голосования истинны", "От этого голосования хочется кричать! Где справедливость? Голос или внешность? Прямо несправедливо".

После сольных номеров участники спели вместе с Николаем Расторгуевым хит "Конь". А затем Гагарина объявила, что в финал прошёл Шувалов. Ничего удивительного.

Провальный выбор Беляева

Бэка Шошиашвили из команды Антона Беляева спел душевную композицию Overjoyed, и по нему вопросов нет. Но вот по второй полуфиналистке из команды фронтмена группы Therr Maitz Анастасии Садковской они имеются. Девушка на предыдущих этапах покорила всех своим голосом, за что её прозвали русской Адель. Но на полуфинал ей дали слабую песню "Острова", в которой никак не раскрылся её мощный голос. Затем Садковская и Шошиашвили спели с Евой Польной "Лучшее в тебе". Там тоже Бэка выглядел лучше.

Анастасия Садковская. Фото © 1tv.ru

Фанаты негодовали от этого и даже боялись, что фаворитку просто-напросто сольют: "Это что, слив? Такая крутая вокалистка, и такая песня…", "Сейчас не тот этап конкурса, чтобы давать "беззаботные" песни", "Что за выбор песни наставником?", "Как она мне нравится, но эта песня ей не идёт", "Блин, Антон, ну что за выбор песни? Анастасия безусловный талант, но в контексте полуфинала даже её хорошее исполнение вообще не смотрится выигрышно", "Прям подстава от наставника! Она любую бы вытянула, а тут примитив какой-то", "Ждала что-то грандиозное от прекрасной исполнительницы Анастасии, а это что за бред?", "Выбор песни убил", "Антон упал в моих глазах, нечестно так поступать", "Выбор песни безобразный! Исполнила плохо! Эх, что происходит?", "Как оказалось, это был не слив, а глупость наставника".

В итоге, несмотря на критику и не самый сильный номер, в финал Анастасия всё же прошла.

Пресняков продвинул нового Шамана

От Владимира Преснякова в полуфинале выступили сибирячка Дарья Звездина с песней "Нечего терять" и его любимчик Георгий Русских. Девушка справилась со своей задачей, но вот молодой талант спел эмоционально песню "Я привык бродить один". Данная композиция очень подошла ему. И это было, пожалуй, лучшее выступление в этом полуфинале.

Георгий Русских. Фото © 1tv.ru

Ярким стал и номер участников вместе с Бастой. Они исполнили песню "На заре", которая стала популярна благодаря сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Василий Вакуленко был очень рад вернуться на "Голос", где несколько лет был наставником. Во время номера он подпрыгивал и улыбался.

"Я пришёл посмотреть, подпитаться энергией. Спасибо за возможность быть здесь в этом амплуа", — сказал Баста.

Затем слово взял Пресняков: "Через час после эфира у Васи наступит день рождения, давайте его поздравим! Спасибо, что ты в этот день с нами". Весь зал начал скандировать Басте "С днём рождения!", которое он отмечает 21 апреля.

Квартирник от Zivert

Номера у конкурсантов из команды Zivert получились душевными и тёплыми. Алексей Сулима спел композицию Алексея Чумакова "Тут и там". Особым моментом стало то, что во время его выступления на сцену вышли все покинувшие шоу участники из команды Юлии. Они сели рядом и в домашней обстановке поддерживали Алексея. Это было очень трогательно.

Алексей Сулима. Фото © 1tv.ru

Полине Чусовитиной досталась песня Димы Билана "Я просто люблю тебя". Её она также исполнила в окружении других участников и самой Zivert. Далее была медленная композиция "Ещё минута" с Любовью Успенской.

Фанаты похвалили Zivert за такой выбор песен и отметили, что она не стала сливать никого из участников: "Не сливают никого, Юлия — красотка, дала обоим одинаковые возможности, никого не тянула, кайфовые ламповые номера!", "Спасибо за уют, Юля", "У Zivert сегодня лучшие исполнители!", "У Zivert два достойных номера, даже не знаю, кого из них выбрать", "С каждым разом всё больше убеждаюсь, что Юлия Зиверт единственная, кто честен со своими подопечными. Она даёт им равные возможности полностью раскрыть себя на сцене, а не сливает, как это делают другие. Низкий поклон!"

Финалистами 12-го сезона стали Богдан Шувалов (команда Полины Гагариной), Анастасия Садковская (команда Антона Беляева), Георгий Русских (команда Владимира Преснякова) и Алексей Сулима (команда Zivert). Имя победителя узнаем уже в субботу, 27 апреля.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / voice1tv Кто станет победителем 12-го сезона "Голоса"? 0 Богдан Шувалов (команда Полины Гагариной) Анастасия Садковская (команда Антона Беляева) Богдан Шувалов (команда Полины Гагариной) Алексей Сулима (команда Zivert).

Авторы Кира Громова