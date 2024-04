Новый Shaman и провал Беляева: Кто вышел в финалисты шоу "Голос" в 12-м сезоне

Открывала полуфинальную битву команда Полины Гагариной. Евгений Курчич спел мировой хит Show must go on, а Богдану Шувалову досталась песня "Грешная страсть". Фанаты уверены, что Гагарина специально дала сложную композицию Курчичу, чтобы продвинуть в финал своего фаворита Шувалова. Богдан покорил Полину ещё на слепых прослушиваниях. Тогда она назвала брюнета с голубыми глазами Кеном, а себя Барби.