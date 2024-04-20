В международном аэропорту Калуга ввели план "Ковёр" из-за появления дрона

Международный аэропорт Калуга ввёл план "Ковёр" из-за беспилотника в небе над регионом. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"В международном аэропорту Калуга был введён план "Ковёр" в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что самолёт, который следовал из Санкт-Петербурга, был перенаправлен в московский аэропорт Внуково. Также из-за введённого плана "Ковёр" в калужской авиагавани будет задержан вылет в Минеральные Воды.