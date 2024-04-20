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20 апреля, 18:01

В международном аэропорту Калуга ввели план "Ковёр" из-за появления дрона

В аэропорту Калуги ввели план "Ковёр"

Международный аэропорт Калуга ввёл план "Ковёр" из-за беспилотника в небе над регионом. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"В международном аэропорту Калуга был введён план "Ковёр" в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что самолёт, который следовал из Санкт-Петербурга, был перенаправлен в московский аэропорт Внуково. Также из-за введённого плана "Ковёр" в калужской авиагавани будет задержан вылет в Минеральные Воды.

Примерно час назад губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО сбили несколько дронов над территорией Жуковского района. Предварительно, обошлось без пострадавших, а также без каких-либо разрушений на земле.

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Telegram / Международный аэропорт Калуга

Наталья Исакова
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