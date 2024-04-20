"Это провокация": Политолог Суздальцев опроверг информацию о задержании
Политолог Суздальцев опроверг информацию о задержании в Москве
Политолог Андрей Суздальцев находится дома и опроверг информацию о задержании. Обложка © Telegram / suzdaltsev
Российский политолог Андрей Суздальцев опроверг информацию, что его задержали в Москве. Об этом он заявил в разговоре с URA.ru.
"Я нахожусь дома. Я не реагирую, потому что это провокация", — сказал политолог.
Ранее появилась информация, что в Москве задержали российского политолога Андрея Суздальцева. Сообщалось, что мужчина находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по статье о создании экстремистского формирования.