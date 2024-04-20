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20 апреля, 18:41

"Это провокация": Политолог Суздальцев опроверг информацию о задержании

Политолог Суздальцев опроверг информацию о задержании в Москве

Политолог Андрей Суздальцев находится дома и опроверг информацию о задержании. Обложка © Telegram / suzdaltsev

Политолог Андрей Суздальцев находится дома и опроверг информацию о задержании. Обложка © Telegram / suzdaltsev

Российский политолог Андрей Суздальцев опроверг информацию, что его задержали в Москве. Об этом он заявил в разговоре с URA.ru.

"Я нахожусь дома. Я не реагирую, потому что это провокация", — сказал политолог.

Ранее появилась информация, что в Москве задержали российского политолога Андрея Суздальцева. Сообщалось, что мужчина находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по статье о создании экстремистского формирования.

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Евгения Мосс
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