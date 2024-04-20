Фермер из Иркутска застрелил пса соседки, испугавшись за жизнь своих индюшек

Иркутский фермер Виктор Ф. расстрелял пса соседки Антонины Радионовой за то, что животное забежало к нему на участок, пишет SHOT. Он двумя выстрелами расправился с собакой Йоко, а позже заявил, что она угрожала жизни его индюшек.

Блогерша из Иркутска Антонина Радионова рассказала о том, как её сосед убил её собаку Йоко. Видео © SHOT

Йоко появилась в жизни тревел-блогерши Антонины несколько лет назад, когда она спасла её из-под колёс автомобиля. После этого животное стало верным другом семьи: оно путешествовало вместе с девушкой и её мужем по России. Агрессивным питомец не был и даже лаял крайне редко.

Но недавно в семью пришла беда: фермер жестоко расправился с Йоко двумя выстрелами после того, как собака забежала к нему на участок. Антонина уверяет, что двери в соседский двор были всегда открыты. К тому же у мужчины живут два огромных алабая, которые без надзора бегают по всему посёлку, гоняя соседских кошек. Виктор, очевидно, не чувствует своей вины: в соседском чате он написал, что собака угрожала его птицам и семье, и пригрозил, что так будет с каждым, кто зайдёт на его участок.

Хозяйка погибшего пса написала заявление в полицию, чтобы мужчину привлекли по 245-й статье за жестокое обращение с животными и параллельно проверили, есть ли у него разрешение на хранение огнестрельного оружия.